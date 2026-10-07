Хайнань или Пекин: куда поехать в Китай в октябре и ноябре

Октябрь и ноябрь подходят для совмещения пляжного отдыха, экскурсий и гастрономических поездок в Китай. Одним из наиболее комфортных направлений эксперт назвал Хайнань. Об этом « Газете.Ru » рассказал генеральный директор агрегатора туров «Турвизор» Илья Юртаев.

В октябре воздух и вода на острове прогреваются примерно до +28 градусов, в ноябре — до +25. Более прохладная вторая половина осени может подойти туристам, которые тяжело переносят летнюю жару и высокую влажность.

По словам специалиста, отдых на Хайнане можно дополнить поездками в природные парки, горы и на термальные источники.

В октябре пакетные туры из Москвы на двоих начинаются от 176 тыс. рублей за семь ночей. В ноябре цены стартуют от 217 тыс. рублей для поездок в Шанхай и Пекин и от 214 тыс. рублей на Хайнань. Тур с проживанием в четырех- или пятизвездочном отеле у моря обойдется минимум в 179 тыс. рублей в октябре и 213 тыс. рублей в ноябре.

Эксперт советует сравнивать не только стоимость путевки, но и условия перелета, расположение гостиницы и питание. Для первой поездки он рекомендует планировать 9–12 ночей и заранее подготовиться к вопросам связи, оплаты, навигации и использования местных приложений.

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