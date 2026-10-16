«Беги или умри»: дети стали участниками нового опасного челленджа на дорогах

В Новом Уренгое водители едва не сбили детей, которые внезапно выскочили на проезжую часть. По словам очевидцев, школьники корчили рожицы и намеренно рисковали жизнью перед движущимся транспортом. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Жительница города Лиана Джемакулова рассказала, что ехала на разрешенной скорости и резко затормозила, увидев детей. Одному на вид лет пять-шесть, второму около семи. Они выбегали на дорогу, строили рожицы и убегали обратно.

Психологи объясняют такое поведение физиологией: зона мозга, отвечающая за критическое мышление, формируется только к 25 годам. В подростковом возрасте желание получить лайки и внимание в соцсетях часто перевешивает инстинкт самосохранения. Эксперты советуют родителям направлять энергию детей в безопасное русло — например, в экстремальный спорт.

В Сети такие выходки связывают с челленджем «Беги или умри». Однако в Госавтоинспекции не выделяют опасные игры в отдельную статистику — доказать участие ребенка в них сложно. Замначальника департамента образования Нового Уренгоя Павел Бухаров считает, что соцсети должны тщательнее фильтровать противоправный контент и создавать алгоритмы для поиска такой информации. Следующим шагом, по его мнению, станет административная ответственность.