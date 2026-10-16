Полный привод и 247 сил: что находится под капотом свежей партии пятидверок?

На российский рынок по каналам параллельного импорта вернулось популярное семейное кроссоверное семейство — пятое поколение Hyundai Santa Fe. Модель, официально продававшаяся в стране более двух десятков лет, вновь доступна у дилеров и на площадках объявлений в количестве нескольких сотен единиц. Покупателям предлагают модификации с шести- и семиместным салоном, богатым зимним пакетом и полным приводом. Все актуальные цены по регионам и подробности о комплектациях приводит издание За рулем .

Цены по регионам: где и за сколько можно купить новый кроссовер?

Стоимость долгожданной новинки пятого поколения варьируется в зависимости от города и конкретного продавца.

Самый доступный вариант: в Брянске кроссовер в максимальном исполнении Calligraphy можно найти за 5 050 000 рублей .

Екатеринбург и Нягань: аналогичные автомобили из наличия предлагают за 5 099 000 рублей .

Столичный регион: в Москве и Подмосковье актуальные объявления показывают минимум 5 110 000 — 5 130 000 рублей .

Санкт-Петербург, Краснодар и Самара: покупка обойдется в сумму до 5 200 000 рублей .

Другие регионы: еще выше цены зафиксированы в Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Пензе, Липецке, Ярославле, Новосибирске, Чебоксарах, Кемерово, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Уфе и Магнитогорске.

На выбор покупателям доступны версии как с шестиместной компоновкой салона (с раздельными капитанскими креслами), так и с классическим семиместным интерьером со сплошным диваном на втором ряду.

Оснащение комплектации Calligraphy и зимний пакет

Максимальная комплектация Calligraphy предлагает высокий уровень комфорта и современные технологии для водителя и пассажиров.

Интерьер отделан натуральной кожей наппа черного цвета. В список оснащения входят цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, мультимедиа с сенсорным экраном 10,25 дюйма, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, контурная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона и премиальная акустика Harman/Kardon с 10 динамиками.

Автомобиль адаптирован к холодным климатическим условиям благодаря полному зимнему пакету: предусмотрены двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений, обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя, а также электропривод зеркал. За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа, электропривод крышки багажника с функцией автоматического открывания, камера кругового обзора и полный комплекс электронных ассистентов активной и пассивной защиты.

Технические характеристики: мотор, коробка и динамика

Под капотом практически всех ввозимых машин установлен производительный силовой агрегат.