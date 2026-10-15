Lenta.ru: Сергей Целиков раскрыл долю моделей параллельного импорта на авторынке РФ

В период с января по сентябрь 2026 года в России было реализовано 967,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, половина всех продаж пришлась всего на 15 популярных моделей из более чем 800 представленных на рынке. Бессменным лидером осталась Lada Granta, а доли альтернативного импорта и новейших китайских электромобилей продолжают уверенно увеличиваться. Об этом информирует интернет-издание ЗР .

Отечественные лидеры и структуры продаж

Отечественный флагман Lada Granta занимает почти десятую часть всего авторынка страны: за девять месяцев текущего года было продано 93,3 тысячи автомобилей этой модели (9,6% рынка).

В первую десятку наиболее востребованных моделей вошли и другие представители линейки АвтоВАЗа — Lada Vesta (4,6%), семейство Niva (3,3%), а также новинка Lada Iskra (2,6%). Плотную конкуренцию им составляют кроссоверы Tenet T7 (5,8%) и Haval Jolion (5,7%).

Доля альтернативного импорта и плотная конкуренция

В категории моделей с рыночной долей около 2% наблюдается высокая соперническая активность среди брендов Haval M6, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Changan Uni-S, Lada Largus и Belgee X50+.

Особую роль продолжают играть автомобили, ввозимые по каналам параллельного импорта. На их долю за три квартала пришло 14% всех продаж новых легковых машин, а наиболее частым выбором покупателей стали Mazda CX-5, Toyota RAV4, Toyota Highlander, Nissan Qashqai и Toyota Camry.

Анонсы электротранспорта и мировые успехи Geely

Китайский автогигант Geely анонсировал скорый официальный дебют в России нового компактного электромобиля EX2, который обещает стать наиболее доступной электрической моделью марки в стране.

По итогам 2025 года глобальные продажи Geely EX2 превысили 800 тысяч единиц, что обеспечило ему безоговорочное мировое лидерство среди компактных электромобилей и гибридов А- и B-классов.