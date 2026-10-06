Сбитый цикл и лишний вес: названы симптомы, при которых не стоит садиться на диету

Вес пошел вверх, хотя питание вроде не менялось, а менструальный цикл стал нерегулярным или вовсе пропал? Иногда за такими переменами стоит работа эндокринной системы. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала диетолог Ольга Редина.

Уже само сочетание двух симптомов — сдвига веса и сбоя цикла — должно насторожить. Среди возможных причин специалист называет синдром поликистозных яичников, нарушения щитовидной железы, сильный стресс, резкие колебания веса, чрезмерные физические нагрузки и другие состояния.

Редина подчеркнула: если цикл сбился и одновременно растет вес, урезать питание и ждать бессмысленно — сначала нужно понять причину. По ее словам, женщины порой месяцами пытаются похудеть, а проблема вовсе не в том, что они якобы много едят.

Один из вариантов — сбои в работе щитовидной железы. При гипотиреозе появляются усталость, зябкость, запоры, сухость кожи, набор веса и более обильные или нерегулярные месячные. Проверить это можно анализом крови на гормоны щитовидной железы.

Другая частая причина — синдром поликистозных яичников. Месячные приходят редко или с большими перерывами, вес с трудом снижается, появляются акне и усиленный рост волос на лице и теле. У части женщин возникают проблемы с овуляцией и зачатием.

При таких симптомах диетолог советует в первую очередь идти к гинекологу или эндокринологу. Врач соберет анамнез, оценит цикл, вес и сопутствующие проявления, а уже потом решит, какие анализы нужны.

Если главный симптом — сбой цикла, логично начать с гинеколога: он оценит репродуктивную систему и при необходимости направит дальше. Если к нарушению цикла добавились заметный набор веса, постоянная усталость, зябкость, изменения кожи и волос, стоит подключить эндокринолога — такой набор бывает при проблемах со щитовидкой. Не лишним будет и диетолог: при подозрении на гормональные нарушения питание корректируют уже с учетом диагноза и самочувствия.

Редина напомнила и о более простых причинах. Цикл может сбиться после сильного стресса, резкого похудения или набора веса, при чрезмерных тренировках. Задержка случается и при беременности. Поэтому один пропущенный цикл еще не говорит о гормональном заболевании.

Эксперт добавила: лишний вес не всегда из-за гормонов, и наоборот — не всегда причина в питании. Если пищевые привычки не менялись, а килограммы прибавляются вместе с другими подозрительными симптомами, нужен нормальный разговор с врачом и обследование.

Обратиться к специалисту стоит, если месячных нет три цикла подряд, привычный цикл заметно изменился или к этому добавились набор веса, выраженная усталость, усиленный рост волос на лице, проблемы с кожей либо сложности с зачатием. А садиться на жесткую диету до выяснения причины не нужно: резкое ограничение питания само способно нарушить цикл, заключила Редина.