Овощ, похожий на шедевр ИИ: в Ступине созрела реальная тыква в виде кота

В Ступине созрела тыква в форме головы кота — видео с необычным овощем появилось на странице блогера-гигантовода. Автор ролика Алина Романова с первых секунд предугадала реакцию аудитории: она призналась, что уже несколько лет выращивает тыквы в виде котов, черепов и других фигур, и подчеркнула, что это не нейросеть, а реальные съедобные овощи. Подробности и секреты креативного выращивания узнала редакция REGIONS .

Принцип, по словам садовода, простой, но требует точности. Пока тыква маленькая, ее помещают в форму из прочного пластика и стягивают снаружи болтами с гайками. Главное — не упустить момент, когда плод полностью заполнит форму: растет он с такой силой, что запросто разорвет пластик, если вовремя его не снять.

Когда тыква достигает нужного размера, ее срезают и освобождают от формы. Форма кота сделана на заказ и состоит из двух половинок.

Алина Романова объяснила, что важно подобрать плод подходящего размера — не слишком крупный и не мелкий, а также выбрать сорт, который хорошо хранится. С кабачком форма тоже получится, но храниться он не будет.

Такие тыквы дачница выращивает для декора в свое удовольствие. В комментариях подписчики восхищаются результатом и засыпают автора вопросами по выращиванию.