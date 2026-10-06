В Московской области жители смогут пройти Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Жители Подмосковья смогут стать участниками IX Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности от Банка России. Центробанк будет проводить его с 6 по 27 октября.

Желающие смогут проверить свои знания, получить полезные рекомендации и собрать коллекцию достижений. Каждый участник получит именной сертификат, в котором будут отражены личные результаты. Пройти испытание можно как индивидуально, так и всей семьей. Организаторы подготовят задания на основе конкретных жизненных ситуаций и помогут научиться принимать рациональные финансовые решения.

Для младших школьников задания зачета разработаны в интерактивном формате, ученики 7–11 классов с 13 по 15 октября смогут принять участие в Олимпиадном зачете. Если они пройду его успешно, они смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний.

Узнать другие подробности и найти форму регистрации можно найти на сайте проекта finzachet.ru.

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