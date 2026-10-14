Дятел-барабанщик: в Краснознаменске птица устроила концерт на фасаде

Жители одной из многоэтажек Краснознаменска стали свидетелями необычной картины: на фасаде поселился большой пестрый дятел, который выбрал для работы не дерево, а бетонную стену. Видео с пернатым «строителем» быстро разлетелось по соцсетям.

Пользователи гадают, зачем птица проверяет на прочность бетон, когда вокруг полно зелени. За объяснением REGIONS обратился к орнитологу Алексею Курячину.

По словам специалиста, в этом есть прагматичный расчет. Под облицовкой многоэтажек могут прятаться насекомые — личинки жуков, муравьи или пауки. Дятлы обладают феноменальным слухом и улавливают малейшее шуршание под поверхностью: услышав добычу, птица будет упорно долбить даже бетон.

Есть и другая причина — громкая барабанная дробь, которой дятлы обозначают территорию или ищут пару. Пустоты в конструкциях и резонирующие панели отлично разносят звук, привлекая внимание потенциального партнера на огромном расстоянии, добавил Курячин.

Кроме того, интерес к стене мог вызвать дефицит минералов. В строительные смеси иногда добавляют соль: со временем она выступает на поверхность белесыми разводами и притягивает птиц, которым не хватает микроэлементов.

Если дятел возвращается к одной и той же стене регулярно, значит, там действительно есть чем поживиться, отметил орнитолог. В таком случае жильцам стоит проверить фасад на наличие скрытых вредителей или насекомых.