«Как в Индии»: молодые зацеперы облепили автобус в Химках

В Химках на улице Московской прохожие заметили молодых людей, которые забрались на крышу и задний бампер автобуса. Фотографии с зацеперами появились в социальных сетях округа. В комментариях жители сравнили подмосковный общественный транспорт с автобусами в Индии, которые на фото часто выглядят полностью облепленными людьми. Об этом пишет REGIONS .

О том, что это опасное развлечение, знают все. А вот что грозит за такие поступки — далеко не многие. Подмосковный юрист Андрей Меленьтев пояснил, что зацепинг является нарушением ПДД. По его словам, проезд на заднем бампере движущегося рейсового автобуса — не просто шокирующее зрелище, но и грубое нарушение пункта 5.2 Правил дорожного движения, который категорически запрещает проезд вне салона транспортного средства.

Если нарушителю уже исполнилось 16 лет, ему может грозить предупреждение или штраф ₽500. За подростков младше 16 лет ответственность могут понести родители: штраф от ₽100 до ₽500, а самого подростка могут поставить на профилактический учет.

Если зацепер упадет под колеса автомобиля, ответственность водителя будет зависеть от обстоятельств ДТП. При отсутствии нарушений скорости, трезвости и при условии, что экспертиза установит невозможность избежать наезда, водителя могут не привлечь к ответственности. С водителем автобуса ситуация также зависит от обстоятельств: если он не знал о зацеперах и не мог контролировать их нахождение снаружи, ответственность для него может быть исключена. При этом пострадавший может потребовать компенсацию вреда: автомобиль считается источником повышенной опасности, поэтому в некоторых случаях выплаты возможны даже при отсутствии вины водителя.

В «Мострансавто» рассказали, что водители не обязаны самостоятельно задерживать зацеперов. Как правило, нарушители спрыгивают и скрываются, если понимают, что их заметили, поэтому задержание силами водителя невозможно и не входит в его обязанности. Информацию о проблеме регулярно доводят до Госавтоинспекции и администрации округа. Камеры на автобусах, в том числе фиксирующие пространство позади транспорта, есть, но их возможности отличаются: часть автобусов выпущена раньше, поэтому использовать камеры как универсальный способ быстро найти нарушителей невозможно.