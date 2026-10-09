«Это грозит шантажом». МВД запретило хранить сканы документов в смартфоне

МВД: сканы документов и пароли не стоит хранить в телефоне

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Сканы документов, пароли от соцсетей и мессенджеров, номера банковских карт и интимные фотографии не рекомендуется держать в мобильном телефоне. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что копии паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав злоумышленники могут использовать для доступа к аккаунтам и создания фейков. Такие документы советуют переносить в защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией.

Интимные фотографии при утечке грозят шантажом и вымогательством — их стоит удалить из телефона или держать в закрытых облачных папках с паролем.

Пароли от соцсетей, почты и банковских приложений нельзя отправлять себе в мессенджеры или хранить в заметках и браузере. Для этого рекомендуют использовать специальные менеджеры или офлайн-записи.

Также не следует сохранять номера карт, PIN-коды и адреса в переписках — злоумышленники изучают их первыми. Опасны и уведомления о переводах и балансе, раскрывающие финансовые привычки и уровень дохода.

Помимо этого, в МВД советуют удалять лишние контакты, переносить важные в защищенную резервную копию и не хранить личные примечания в карточке контакта.

Ранее сообщалось о том, что новые требования к eSIM могут усложнить перенос номера.

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