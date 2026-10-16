Скрытая инфекция: как грызуны возле мусорных контейнеров заражают стоячую воду во дворах

REGIONS: ветеринар Смирнов назвал скрытые опасности уличных луж для собак

Общество

Даже пара глотков стоячей воды во время прогулки может обернуться для питомца тяжелой инфекцией или отравлением. В дождевых лужах нередко скапливаются опасные бактерии, смытые с грунта и мусорок, а вблизи парковок — ядовитые автохимикаты. Ветеринар Петр Смирнов подробнее рассказал, какие инфекции угрожают домашним животным, какие симптомы требуют немедленного обращения в клинику и как отучить питомца от опасной привычки. Об этом информирует новостной портал REGIONS.

Скрытые угрозы в стоячей воде: от бактерий грызунов до автохимии

Стоячая вода на улицах и возле мусоросборников таит в себе сразу несколько категорий смертельных опасностей.

Через мочу зараженных грызунов в лужи попадают возбудители лептоспироза — тяжелого заболевания, поражающего почки и печень животного. Кроме того, на парковках и возле гаражей дождевая вода смешивается со следами технических жидкостей. Особую угрозу представляет антифриз, даже минимальное количество которого вызывает тяжелейшую интоксикацию.

Тревожные симптомы: когда собаку нужно срочно везти к ветеринару

Если питомец все же успел попить на улице, хозяину важно внимательно наблюдать за его самочувствием.

К настораживающим признакам относятся вялость, отказ от еды, рвота, диарея, сильная жажда или пожелтение слизистых оболочек. При подозрении на попадание в организм автомобильной химии ветеринары призывают не ждать проявления симптомов, а незамедлительно обращаться в ветклинику. Заниматься самолечением и давать препараты без назначения врача категорически запрещено.

Профилактика и воспитание: как защитить питомца на прогулке

Предотвратить опасные последствия помогает комплексная профилактика и правильная дрессировка.

Ветеринар рекомендует всегда брать на прогулку бутылку со свежей питьевой водой и специальной поилкой. Если собака продолжает проявлять интерес к уличным лужам, следует использовать короткий поводок и отрабатывать запрещающие команды. Также необходимо своевременно проверять и обновлять графики вакцинации.

Читайте также

Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

Три оси и цена 15 млн рублей: в России продают необычный Toyota Hilux

Врач развеял миф о пользе противовирусных препаратов в сезон ОРВИ

Врач развеял миф о пользе противовирусных препаратов в сезон ОРВИ

«28,4 млн офферов»: Соискатели в сфере продаж чаще всего получают приглашения на работу

«28,4 млн офферов»: Соискатели в сфере продаж чаще всего получают приглашения на работу

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 5 октября: последние новости, сколько дронов сбито

Не поднимать мебель самостоятельно: сколько стоит час работы грузчика в Подмосковье

Опасно для кошелька: как правильно требовать назад свои деньги у друзей и родственников

Аномальные морозы в России: на Чукотке, в Якутии и Магаданской области температура опустилась до −30 градусов

Аномальные морозы в России: на Чукотке, в Якутии и Магаданской области температура опустилась до −30 градусов

«Перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань»: 15 самолетов не сели в Москве из-за ограничений

«Перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань»: 15 самолетов не сели в Москве из-за ограничений

+16 °С и ежедневные дожди: в Московском регионе задержится аномально теплый октябрь

+16 °С и ежедневные дожди: в Московском регионе задержится аномально теплый октябрь

«Живет в сердцах»: Ярослав Дронов емко ответил на цензуру российских исполнителей

Банкомат забрал у россиянина 180 тысяч рублей и не зачислил их на карту

Добавьте mosregtoday.ru в избранное