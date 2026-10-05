На завершающем этапе митинга КПРФ в Москве начались задержания

«Ъ»: КПРФ сообщила о задержании 65 участников митинга в Москве

Общество

В Москве во время митинга КПРФ у памятника на Крестьянской заставе были задержаны не менее 65 участников акции, сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на заявление партии.

Задержания на акции

В КПРФ заявили, что задержания начались на завершающей стадии митинга, посвященного памяти погибших защитников Дома Советов 4 октября 1993 года.

Партия сообщила, что занимается освобождением задержанных и оказывает им необходимую помощь.

Правоохранительные органы ситуацию не комментировали

На момент публикации представители правоохранительных органов не сообщили о причинах и обстоятельствах задержаний.

Читайте также

Перемены опаснее физкультуры: где дети травмируются чаще всего

Перемены опаснее физкультуры: где дети травмируются чаще всего

Вернулась из детского сада и увидела мужчину без штанов: незнакомец ел пиццу в квартире матери из Ярославля

Более 27 млн рублей направили на сурдоперевод для жителей Москвы и Подмосковья

Более 27 млн рублей направили на сурдоперевод для жителей Москвы и Подмосковья

Медведи приблизились к населенным пунктам: какие регионы оказались в центре проблемы

В Пушкино прошел прием граждан по вопросам помощи пожилым и обустройству пандусов

В Пушкино прошел прием граждан по вопросам помощи пожилым и обустройству пандусов

Москвичей предупредили о поддельных справках при сделках с жильем

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

«Призрак» появился на снимке из Музея блокады Ленинграда в Петербурге

Уснувший в ванной россиянин «утопил» семейный бюджет на ₽42 тысячи

Уснувший в ванной россиянин «утопил» семейный бюджет на ₽42 тысячи

Сотрудники ГУФСИН Подмосковья приняли участие в мероприятии ко Дню памяти погибших сотрудников УИС

Сотрудники ГУФСИН Подмосковья приняли участие в мероприятии ко Дню памяти погибших сотрудников УИС

Все анализы отрицательные: что известно о контактировавших с пациентом в Приангарье

«Не ориентируйтесь на породу»: как подобрать одежду для собаки?

«Не ориентируйтесь на породу»: как подобрать одежду для собаки?

Добавьте mosregtoday.ru в избранное