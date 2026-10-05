На завершающем этапе митинга КПРФ в Москве начались задержания
«Ъ»: КПРФ сообщила о задержании 65 участников митинга в Москве
В Москве во время митинга КПРФ у памятника на Крестьянской заставе были задержаны не менее 65 участников акции, сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на заявление партии.
Задержания на акции
В КПРФ заявили, что задержания начались на завершающей стадии митинга, посвященного памяти погибших защитников Дома Советов 4 октября 1993 года.
Партия сообщила, что занимается освобождением задержанных и оказывает им необходимую помощь.
Правоохранительные органы ситуацию не комментировали
На момент публикации представители правоохранительных органов не сообщили о причинах и обстоятельствах задержаний.