Пост до гроба: врач Аракелян назвал болезни, при которых голодание убьет

Период Великого поста — время духовного очищения и умеренности в еде, однако врачи напоминают, что для некоторых категорий граждан строгие ограничения могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Терапевт-кардиолог клиники «К+31» на Лобачевского Арсен Аракелян в беседе с «Газетой.Ru» перечислил заболевания, при которых пост противопоказан категорически.

В первую очередь под ударом оказываются люди с сахарным диабетом любого типа. Длительные промежутки между приемами пищи провоцируют резкое падение уровня глюкозы в крови. Состояние гипогликемии чревато внезапной слабостью, потерей сознания, судорогами и в самых тяжелых случаях комой. Медик подчеркнул, что пациентам, получающим инсулин, жизненно необходимо питаться дробно и регулярно, чтобы избежать опасных последствий.

Следующая обширная группа риска — люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Пустой желудок при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни провоцирует избыточную выработку соляной кислоты. Это прямой путь к обострению болей, появлению эрозий и даже внутренних кровотечений. Аналогичные риски существуют при панкреатите и рефлюкс-эзофагите.

Пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями также следует проявить благоразумие. Резкая смена рациона способна ухудшить состояние при ишемической болезни, гипертонии, особенно в стадии кризов. Людям, перенесшим инфаркт или инсульт, любые жесткие диеты противопоказаны и требуют пристального врачебного контроля.

Отдельно специалист выделил уязвимые категории населения, которым строгий пост нежелателен в принципе. В этот список вошли беременные и кормящие женщины, дети до 14 лет, а также пожилые люди старше 60 лет. Кроме того, ограничения опасны при онкологии, почечной или печеночной недостаточности, эпилепсии и некоторых эндокринных нарушениях. Голодание в таких случаях ухудшает метаболизм и снижает переносимость терапии. Кардиолог резюмировал, что оптимальный режим питания в пост стоит обсуждать с лечащим врачом, чтобы не навредить организму.