Пушкин на индонезийском: детям в Джакарте показали российский фильм
В Джакарте 130 детей посмотрели российский фильм «Сказка о царе Салтане»
Первый показ российского фильма «Сказка о царе Салтане» с индонезийскими субтитрами состоялся в Русском доме в Джакарте. Зрителями стали 130 детей из двух детских домов и школы для ребят из малообеспеченных семей, передает корреспондент РИА Новости.
Показ прошел в рамках «Кино дружбы»
Юные зрители посмотрели российский фэнтезийный фильм 2026 года, снятый Сариком Андреасяном по мотивам одноименной сказки Александра Пушкина.
Перед началом сеанса детям рассказали о российской культуре. Для них также организовали русские игры и подготовили подарки с российскими конфетами.
Детей познакомили с культурами России и Индонезии
Организаторы представили мероприятие как возможность через кино рассказать детям о культурных связях двух стран. Участникам предложили не только посмотреть фильм, но и провести время вместе, пообщаться и узнать больше о традициях России и Индонезии.
В организации показа помог фонд Heaven Foundation, который занимается поддержкой и заботой о детях.
«Сказка о царе Салтане» получила новую экранизацию
Фильм 2026 года стал современной фэнтезийной интерпретацией известного произведения Пушкина. Показ в Джакарте стал возможностью представить российскую киноленту индонезийской детской аудитории с помощью субтитров на местном языке.