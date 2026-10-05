Пушкин на индонезийском: детям в Джакарте показали российский фильм

Первый показ российского фильма «Сказка о царе Салтане» с индонезийскими субтитрами состоялся в Русском доме в Джакарте. Зрителями стали 130 детей из двух детских домов и школы для ребят из малообеспеченных семей, передает корреспондент РИА Новости.

Показ прошел в рамках «Кино дружбы»

Юные зрители посмотрели российский фэнтезийный фильм 2026 года, снятый Сариком Андреасяном по мотивам одноименной сказки Александра Пушкина.

Перед началом сеанса детям рассказали о российской культуре. Для них также организовали русские игры и подготовили подарки с российскими конфетами.

Детей познакомили с культурами России и Индонезии

Организаторы представили мероприятие как возможность через кино рассказать детям о культурных связях двух стран. Участникам предложили не только посмотреть фильм, но и провести время вместе, пообщаться и узнать больше о традициях России и Индонезии.

В организации показа помог фонд Heaven Foundation, который занимается поддержкой и заботой о детях.

«Сказка о царе Салтане» получила новую экранизацию

Фильм 2026 года стал современной фэнтезийной интерпретацией известного произведения Пушкина. Показ в Джакарте стал возможностью представить российскую киноленту индонезийской детской аудитории с помощью субтитров на местном языке.