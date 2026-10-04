VK избавилась от доли в платформе, которую покупала для «Пушкинской карты»

РБК: VK продала 40% билетной платформы «Интикетс»

Общество

VK вышла из состава участников ООО «Интикетс», продав принадлежащие холдингу 40% компании. Доля перешла ООО «ТКИ», полностью принадлежащему Татьяне Кондратенко, сообщает РБК.

Доля перешла новому владельцу

Согласно данным СПАРК, 2 октября 40% «Интикетс», которыми ранее владела ООО «Компания ВК», перешли ООО «ТКИ». Эта компания была зарегистрирована в августе 2026 года и на 100% принадлежит Татьяне Кондратенко.

Оставшиеся 60% «Интикетс» также напрямую принадлежат Кондратенко. Таким образом, после сделки она стала единственным владельцем билетной платформы.

VK продолжит развивать «VK Билеты»

VK приобрела 40% «Интикетс» в мае 2024 года. Тогда компания рассчитывала использовать технологии платформы для развития федеральной программы «Пушкинская карта», повышения эффективности билетной системы и обеспечения безопасности пользователей, учреждений культуры и билетных операторов.

При этом после продажи доли VK намерена продолжить развитие собственного сервиса «VK Билеты» и участие в программе «Пушкинская карта» на базе собственной инфраструктуры.

«Интикетс» предоставляет систему автоматизации продаж билетов для учреждений культуры, билетных агентов и организаторов мероприятий.

«Интикетс» продолжит работать с «Пушкинской картой»

После выкупа доли Кондратенко компания продолжит самостоятельно развивать «Интикетс». При этом участие платформы в программе «Пушкинская карта» сохраняется.

«Интикетс» также фигурирует в судебных разбирательствах вокруг концертов Канье Уэста в России и деятельности Say Agency как компания, связанная с получением средств от продажи билетов.

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