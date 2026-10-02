От ремонта дорог до праздников: чем занимаются старосты в Подмосковье

REGIONS: в Московской области выбирают лучшего деревенского старосту

Общество

Фото: [предоставлено REGIONS Алексеем Мовсесяном]

В Московской области проходит второй региональный конкурс «Лучший староста Подмосковья», на который поступили заявки от 712 общественных лидеров сел и деревень. За каждой из них стоят реальные дела по благоустройству, объединению соседей и решению локальных коммунальных проблем. Жюри уже отобрало 18 финалистов, а имена победителей, которые получат денежные премии в размере ₽40 тыс., озвучат 23 октября. Об этом сообщает REGIONS.

Как устроен институт старост в регионе

Институт возродили в 2017 году, и сегодня в области работают более 3,1 тыс. старост. Это общественная должность без зарплаты, но с реальным влиянием:

  • Назначение: человека выбирают на сходе жителей и утверждают депутаты округа. Старостой может стать не только прописанный житель, но и просто владелец дома в деревне.
  • Задачи: сбор жалоб, связь с администрацией, контроль работы коммунальщиков, поддержка пенсионеров и организация субботников.
  • Лидеры по числу старост: Сергиево-Посадский, Наро-Фоминский, Талдомский округа, а также Истра, Клин и Ступино.

Реальные истории: от спортклуба до автобусов

Участники конкурса демонстрируют, как личная инициатива меняет жизнь малых населенных пунктов.

  • Алексей Мовсесян (село Невское, Воскресенский округ):
    • Руководит местным активизмом 19 лет, повторно избран старостой.
    • Вместе с жителями расчистил заброшенное футбольное поле и обустроил пляж с пирсом на реке.
    • Отремонтировал заброшенное здание под сельский спортклуб (администрация помогла с отоплением).
    • Организует совместные праздники, украшает 30-метровую ель и собирает гуманитарную помощь для участников СВО КАМАЗами.
  • Виктория Павлова (слобода Кузнецово, Талдомский округ):
    • Возглавляет деревню из 62 домов уже 10 лет, а на конкурс подала заявку в стихах.
    • Добилась проведения интернета, ремонта дороги по областной программе, установки уличного освещения и запуска удобного автобусного маршрута к электричкам.
    • Организует детские спектакли на собственной веранде и проводит совместные праздники урожая с соседними деревнями.

Финалистов ждут собеседования, а победителей определят с учетом результатов голосования жителей в специализированном чат-боте.

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