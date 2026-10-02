От ремонта дорог до праздников: чем занимаются старосты в Подмосковье
REGIONS: в Московской области выбирают лучшего деревенского старосту
Фото: [предоставлено REGIONS Алексеем Мовсесяном]
В Московской области проходит второй региональный конкурс «Лучший староста Подмосковья», на который поступили заявки от 712 общественных лидеров сел и деревень. За каждой из них стоят реальные дела по благоустройству, объединению соседей и решению локальных коммунальных проблем. Жюри уже отобрало 18 финалистов, а имена победителей, которые получат денежные премии в размере ₽40 тыс., озвучат 23 октября. Об этом сообщает REGIONS.
Как устроен институт старост в регионе
Институт возродили в 2017 году, и сегодня в области работают более 3,1 тыс. старост. Это общественная должность без зарплаты, но с реальным влиянием:
- Назначение: человека выбирают на сходе жителей и утверждают депутаты округа. Старостой может стать не только прописанный житель, но и просто владелец дома в деревне.
- Задачи: сбор жалоб, связь с администрацией, контроль работы коммунальщиков, поддержка пенсионеров и организация субботников.
- Лидеры по числу старост: Сергиево-Посадский, Наро-Фоминский, Талдомский округа, а также Истра, Клин и Ступино.
Реальные истории: от спортклуба до автобусов
Участники конкурса демонстрируют, как личная инициатива меняет жизнь малых населенных пунктов.
- Алексей Мовсесян (село Невское, Воскресенский округ):
- Руководит местным активизмом 19 лет, повторно избран старостой.
- Вместе с жителями расчистил заброшенное футбольное поле и обустроил пляж с пирсом на реке.
- Отремонтировал заброшенное здание под сельский спортклуб (администрация помогла с отоплением).
- Организует совместные праздники, украшает 30-метровую ель и собирает гуманитарную помощь для участников СВО КАМАЗами.
- Виктория Павлова (слобода Кузнецово, Талдомский округ):
- Возглавляет деревню из 62 домов уже 10 лет, а на конкурс подала заявку в стихах.
- Добилась проведения интернета, ремонта дороги по областной программе, установки уличного освещения и запуска удобного автобусного маршрута к электричкам.
- Организует детские спектакли на собственной веранде и проводит совместные праздники урожая с соседними деревнями.
Финалистов ждут собеседования, а победителей определят с учетом результатов голосования жителей в специализированном чат-боте.