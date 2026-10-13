Россиянка пытается засудить аэропорт за смерть супруга перед вылетом

Пермский краевой суд увеличил размер компенсации морального вреда семье мужчины, который умер в аэропорту Перми перед вылетом. Выплаты вдове и двум детям произведет АО «Международный аэропорт „Пермь“». Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на суд.

Трагедия произошла 26 февраля 2025 года. Мужчина обратился в здравпункт аэропорта с жалобами на давящую боль в груди, отдающую в лопатку, и жжение. Фельдшер измерила давление, уточнила, какие лекарства он принимает, и предположила, что недомогание связано с простудой. Для снятия боли пассажиру предложили смесь препаратов в каплях.

При этом ЭКГ ему не сделали, в больницу не направили, а после приема лекарств давление повторно не проверили. После здравпункта мужчина вместе с женой пошел на посадку, но во время подготовки к вылету ему резко стало плохо. Самолет вернулся на стоянку, однако спасти пассажира не удалось — врач констатировал смерть.

Что показала экспертиза

Жена мужчины обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. В ходе разбирательства назначили медицинскую экспертизу. Специалисты установили, что прямой связи между недостатками оказанной помощи и смертью нет, но ошибки при обследовании и выборе лечения могли способствовать ухудшению состояния.

Эксперты также отметили, что на исход повлияли хронические заболевания мужчины и то, что он не всегда соблюдал рекомендации по лечению.

Мотовилихинский районный суд Перми постановил выплатить семье компенсацию, однако вдова посчитала сумму недостаточной и обжаловала решение.

Почему выплаты выросли

Пермский краевой суд решил, что размер компенсации нужно увеличить. Судьи учли, что супруги прожили вместе 22 года, а мужчина был единственным кормильцем семьи. Его дети потеряли отца, а младший сын стал свидетелем смерти родителя на борту самолета.

В итоге суд увеличил сумму. Теперь аэропорт Перми должен выплатить деньги вдове, сыну и дочери погибшего пассажира.