Медведь пришел к элитному ресторану в Сочи и перепугал гостей

Медведь появился возле ресторана «Гури» на Красной Поляне в Сочи. Хищник напугал посетителей и попал на видео, которое распространил Telegram-канал Mash. Об этом пишет Лента.ру.

На кадрах видно, как медведь находится на дороге рядом с развлекательным заведением. Сотрудники ресторана рассказали, что выходы диких животных в этом районе случаются регулярно, поскольку звери находятся в своей естественной среде обитания.

По их словам, медведи чаще всего подходят к мусорным контейнерам в поисках еды, а затем уходят. Случаев нападения животных на людей в этом месте не зафиксировано.

Эксперты отмечают, что одной из причин более частого появления медведей рядом с людьми может быть подкормка животных. Специалисты советуют не оставлять доступный мусор и не создавать условий, при которых хищники начинают связывать людей с источником пищи.