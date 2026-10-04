Медведь пришел к элитному ресторану в Сочи и перепугал гостей

На Красной Поляне медведь появился у люксового ресторана «Гури»

Общество

Медведь появился возле ресторана «Гури» на Красной Поляне в Сочи. Хищник напугал посетителей и попал на видео, которое распространил Telegram-канал Mash. Об этом пишет Лента.ру.

На кадрах видно, как медведь находится на дороге рядом с развлекательным заведением. Сотрудники ресторана рассказали, что выходы диких животных в этом районе случаются регулярно, поскольку звери находятся в своей естественной среде обитания.

По их словам, медведи чаще всего подходят к мусорным контейнерам в поисках еды, а затем уходят. Случаев нападения животных на людей в этом месте не зафиксировано.

Эксперты отмечают, что одной из причин более частого появления медведей рядом с людьми может быть подкормка животных. Специалисты советуют не оставлять доступный мусор и не создавать условий, при которых хищники начинают связывать людей с источником пищи.

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