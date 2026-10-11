Минстрой объяснил, при каком долге могут перекрыть свет и воду

Минстрой России выпустил подробные разъяснения о порядке ограничения и отключения коммунальных услуг за неплатежи. Согласно позиции ведомства, одного лишь факта задолженности недостаточно для радикальных мер — коммунальщики обязаны соблюсти строгую процедуру уведомления, а за нарушение закона им грозит штраф до ₽50 тыс. Об этом пишет MagadanMedia.ru .

Ключевым критерием для применения санкций считается неполная оплата. Она возникает, когда сумма долга по одной конкретной услуге превышает стоимость двух месячных платежей, рассчитанных по установленному нормативу. Впрочем, у неплательщика есть шанс избежать темных вечеров: если с ресурсоснабжающей организацией заключено соглашение о рассрочке и гражданин исправно его исполняет, перекрывать вентиль или рубильник запрещено.

Прежде чем принять крайние меры, исполнитель обязан направить собственнику официальное предупреждение. С момента доставки этого документа должнику дается 20 дней на погашение суммы. Только по истечении трех недель услугу могут сначала ограничить, а затем и вовсе приостановить (либо сразу отключить, если ограничить ее технически невозможно). Уведомление должно быть доставлено с фиксацией даты: лично под подпись, заказным письмом, через ГИС ЖКХ, СМС, e-mail или отдельной строкой в квитанции.

Существуют ситуации, когда коммуналку отключают мгновенно и без лишних предупреждений. К ним относятся:

Аварии, природные катаклизмы и угроза чрезвычайных ситуаций.

Выявление несанкционированных врезок и самовольного подключения.

Использование электроприборов, мощностная нагрузка которых превышает допустимые нормы.

Официальные предписания контролирующих государственных органов.

Законодательство строго защищает базовые потребности граждан. При любых объемах задолженности категорически запрещено перекрывать отопление, а в многоквартирных домах — еще и холодное водоснабжение.

Если управляющая компания или ресурсники лишили жильца света или горячей воды с нарушениями — например, забыли уведомить за 20 дней или не могут доказать факт вручения письма, — им грозит административная ответственность по статье 7.23 КоАП РФ. В таком случае организации придется заплатить крупный штраф до ₽50 тыс.