Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Жители Новосибирска собрали 4 000 подписей против застройки Соснового бора

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

В Калининском районе Новосибирска разгорается конфликт вокруг Соснового бора. Компания «Элтекс» планирует получить участки в лесу под спорткомплекс и 12-этажное здание с подземной парковкой. Против выступила инициативная группа, собравшая более 4 000 подписей. Активисты утверждают, что территория по документам относится к городским лесам, где капитальная застройка запрещена. При этом, по их словам, вырубка деревьев уже идет. Подробности узнала редакция Om1 Новосибирск.

На встрече с представителями властей и компании один из организаторов Денис Катаев с иронией прокомментировал отсутствие гендиректора «Элтекса» Алексея Черникова: «Наркоманы и собачники выступают против стройки — дословно. Мы пришли. Алексея Николаевича все нет».

Представитель мэрии заявил, что власти действуют в рамках закона: постановление об изменении границ лесничества приняли 15 июня 2026 года, поэтому новые границы считаются действующими независимо от регистрации в Росреестре. Депутат горсовета Павел Чернышев сообщил, что изменения в правила землепользования депутаты еще не рассматривали — вопрос перенесли на декабрь.

Ранее губернатор Андрей Травников по итогам инвестсовета поручал мэрии проработать исключение участков из границ лесов для передачи инвестору в аренду без торгов. Жители требуют объяснить, кто ответит за уже вырубленные деревья.

«Вы пришли сюда помочь лесу как благотворитель или как инвестор, который за некоторые вложения в благоустройство решил просто оттяпать кусок любимого людьми Соснового бора?» — спросил один из жителей.

Инициативная группа подала заявку на митинг 10 октября с 14:00 до 15:00 в Павловском сквере. Мэрия не ответила на уведомление в срок, поэтому организаторы считают мероприятие согласованным.

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