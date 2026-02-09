Приманка для пернатых вандалов: в Подмосковье гречку пустили на борьбу с автохамами

На Балашихинском шоссе появился необычный способ выражения недовольства неправильной парковкой. На капотах нескольких автомобилей, припаркованных с нарушениями возле дома № 12, неизвестные оставили пакеты с гречневой крупой. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на местное сообщество.

Инцидент, зафиксированный местным телеграм-каналом, вызвал недоумение у прохожих. Отличительной чертой стало то, что крупа находилась в целой упаковке, а не была рассыпана по машине, что является более распространенной формой вандализма.

Пользователи Сети выдвигают версии: возможно, это символическое предупреждение о более серьезных последствиях в будущем либо авторы акции в последний момент побоялись переходить грань закона. Не исключено, что в следующий раз пачку вскроют на капоте, привлекая таким образом птиц для обеда и свершения «грязных дел».

Юрист Гульназ Измайлова подтвердила, что подобные действия являются противозаконными.

«Если хозяин машины докажет, что соседи оставляют отходы или продукты на его машине умышленно, то правоохранители квалифицируют это как повреждение чужого имущества. Виновника обяжут выплатить штраф по ст. 7.17 КоАП РФ в размере от ₽300 до ₽500. Кроме того, они будут обязаны возместить ущерб», — рассказала юрист.

В администрации городского округа напомнили о законных и эффективных способах борьбы с нарушителями. Жителям рекомендовали использовать мобильное приложение «Народный инспектор», разработанное на базе системы «ЕКЖиП». С его помощью можно оперативно отправлять в контролирующие органы видеоматериалы с фактами неправильной парковки. Также о нарушениях можно сообщать напрямую в ГИБДД.

Таким образом, «гречневая метка» оказалась не столько действенной мерой, сколько иллюстрацией общественного раздражения, которое, однако, должно находить выход в правовом поле.

