Теперь по цене мяса: жители Балашихи отказываются покупать «золотые» огурцы в магазинах

Жители Балашихи столкнулись с неожиданным ростом цен на один из самых привычных продуктов. Огурцы, традиционный компонент российского рациона, в начале февраля достигли стоимости, сравнимой с отборной говядиной или экзотическими фруктами вроде питахайи, пишет REGIONS .

Согласно данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», средняя цена за килограмм огурцов в начале февраля 2026 года составила 362 рубля. При этом ценовой разброс оказался значительным: от 142 рублей за килограмм в самых бюджетных предложениях до рекордных 726 рублей. Многие отмечают, что могут купить мясо примерно от 544 рублей за килограмм, в то время, как зеленые водянистые овощи преподносят за столь неприличную цену.

На данный момент средний ценник на огурцах держится на уровне 480 рублей за килограмм, и продавцы не исключают дальнейшего роста.

«Мы бы вообще от них отказались, пока цены снова не упадут, но у меня маленькие дети, и для них ужин без огурца — это не ужин, поэтому приходится ограничивать себя в чем-то другом», — поделилась с REGIONS жительница Балашихи Анастасия Перова, иллюстрируя вынужденные траты многих семей.

Причины столь резкого подорожания отечественного продукта пояснила товаровед Ирина Смирнова. По ее словам, на ситуацию повлиял целый комплекс факторов. Эксперт отметила, что февральское подорожание овощей — ежегодная сезонная тенденция, которая обычно сменяется спадом в конце марта. Однако в текущем сезоне к традиционным факторам добавились экономические: рост стоимости электроэнергии для тепличных хозяйств и увеличение ставки НДС.

Эксперт также обратила внимание на парадокс: несмотря на высокие цены, спрос на огурцы снизился незначительно. Если в 80-е годы прошлого века свежий огурец зимой считался деликатесом, то сейчас его отсутствие на столе воспринимается многими как серьезное ущемление привычного рациона.

Для тех, кто не готов отказываться от продукта, товаровед дала несколько практических советов по экономии. Для блюд, где огурец требуется чистить, целесообразнее покупать длинные плоды — это уменьшит процент отходов. Детям же лучше брать короткоплодные сорта, которые можно съесть за один раз. Внимательный осмотр каждого овоща перед покупкой поможет избежать скрытых дефектов. Также стоит активнее использовать акции, промокоды и скидки по картам постоянных покупателей, которые часто распространяются и на эту категорию товаров.

Оптимистичный прогноз от эксперта все же есть: уже в начале марта цены на огурцы должны начать постепенное снижение, которое к концу месяца приведет стоимость к более приемлемым для покупателей значениям.

Ранее сообщалось, что сколько на самом деле в России тех, кто не ест ни молока, ни яиц.