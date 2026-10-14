Продажа до года: какая случайная ошибка первого владельца приведет к миллионным доплатам

Покупатели автомобилей с пробегом в России все чаще сталкиваются со скрытой юридической угрозой — требованием ФТС доплатить утилизационный сбор до полной коммерческой ставки. Проблема затрагивает машины, изначально ввезенные физическими лицами по льготной льготе для личного пользования, но перепроданные ранее одного года владения. При этом таможенные органы рассылают уведомления всем собственникам в цепочке, из-за чего долг может быть предъявлен текущему владельцу, даже если он приобрел авто у перекупщика. Об опасности аннулирования ЭПТС и нюансах проверки при покупке информирует сетевое издание За рулем .

Суть проблемы с льготным утильсбором и продажей до года

При ввозе транспортного средства физическим лицом для личного пользования действует сниженная льготная ставка утилизационного сбора. Однако ключевым условием сохранения этой льготы является владение автомобилем не менее 12 месяцев.

Если первый собственник продает машину раньше указанного срока, ввоз автоматически признается коммерческим, а таможенные органы начисляют разницу до полного размера утильсбора.

Цепочка владельцев и угроза аннулирования ЭПТС

Основная сложность заключается в том, что Федеральная таможенная служба рассылает требования о доплате всем участникам цепочки сделок. Если прошлые собственники игнорируют уведомления или не выходят на связь, разбирательства выпадают на долю текущего автовладельца.

Руководитель Major Expert Давид Павлов предупреждает, что игнорирование требований таможни приводит к аннулированию электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС), после чего машина теряет юридическую чистоту: ее невозможно перерегистрировать или продать.

Способы проверки и разница при покупке у частника и дилера

Эксперты рекомендуют при покупке недавно импортированного авто проверяеть факт и тип уплаты сбора на официальном сайте ФТС, а также отслеживать точный срок владения первым собственником.