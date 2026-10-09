Желтый уровень опасности продлится два дня: к чему готовиться жителям Московского региона

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности на 9 и 10 октября из-за усиления ветра. Местами порывы южного и западного ветра могут достигать 15 м/с, следует из данных Гидрометцентра России.

Сколько продлится предупреждение

Период действия предупреждения начнется в 12:00 9 октября и завершится в 18:00 10 октября. В это время в столичном регионе прогнозируется усиление ветра.

Что означает желтый уровень опасности

По шкале Бофорта ветер с такими характеристиками относится к крепкому: при движении против него человеку может быть трудно идти. Жителям региона стоит учитывать прогноз при планировании поездок и пребывания на улице.