«Класс есть, а учителя нет». В школах России открыто 19,5 тыс. педагогических вакансий

В сентябре 2026/27 учебного года в российских школах открыто 19,5 тыс. педагогических вакансий, из них 11,5 тыс. — учителя-предметники. Об этом со ссылкой на исследование Т—Ж сообщает «Газета» .

По данным исследования, наибольший дефицит наблюдается среди учителей математики: 2749 вакансий, или 23,9% всех опубликованных объявлений. На втором месте — преподаватели русского языка и литературы: 1657 вакансий, или 14,4%. На третьем — учителя физики (1150 вакансий) и иностранных языков (1105), что составляет 10% и 9,6% соответственно.

Среди 19,5 тыс. педагогических вакансий 41% — не учителя-предметники: это преподаватели дополнительного образования, психологи, логопеды, дефектологи и социальные педагоги.

«В абсолютных числах этих педагогических работников нужно меньше, чем учителей-предметников, но укомплектованность штата таких специалистов ниже, чем учителей: 85,6–94,6% против 97%», — отмечают авторы.

Реже всего ищут педагогов по изобразительному искусству и черчению, а также языкам народов России — 63 и 38 вакансий соответственно, или в сумме менее 1% объявлений. Среди регионов-антилидеров по количеству незакрытых вакансий — Краснодарский край (385), Свердловская область (371) и Ставропольский край (357).

«Два основных предмета, по которым не хватает учителей, не меняются: это математика с русским языком и литературой. А на третьем месте в зависимости от региона встречаются педагоги по физике, иностранным языкам, преподаватели начальной школы и информатики», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось о том, что в омские школы до 1 сентября трудоустроили 234 учителя, но остаются 145 вакансий.