Цветочный вор против романтики: в Балашихе таксист утащил букет с капота чужого авто

REGIONS: таксист испортил свидание в подмосковной Балашихе, украв букет

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи разгорелась уличная драма с детективным оттенком: местный таксист бесцеремонно забрал с капота чужого автомобиля роскошный букет, предназначенный для автоледи. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент похищения сюрприза, а жители в соцсетях уже потребовали от нарушителя публичных извинений и возмещения ущерба, пишет REGIONS.

Курьезный, но обидный случай произошел на улице Народного ополчения. Неизвестный поклонник решил ухаживать по-старинке и закрепил пышный букет под дворниками припаркованной во дворе иномарки. Однако до адресата романтический подарок так и не дошел.

На кадрах записи с камеры домофона, опубликованных в местном сообществе «Жел дор/Железнодорожный», видно, как мимо машины проезжает такси. Водитель приметил яркие цветы, припарковался поблизости, после чего хладнокровно забрал чужой подарок и уехал.

Поступок автомобилиста вызвал бурю эмоций в городских пабликах. Подписчики назвали произошедшее настоящим «преступлением против чувств», отметив, что в эпоху онлайн-общения подобные поступки ухажеров на вес золота, а таксист буквально своими руками разрушил чье-то признание в любви.

Впрочем, доводить дело до заявления в полицию горожане пока не спешат. Свидетели дерзкой кражи предложили мужчине решить вопрос без лишнего шума — вернуться на место, вернуть букет или лично купить новый для хозяйки машины, найти которую по номеру авто не составит труда.

Актуально
Балашиха

Читайте также

Невидимый щит от рака и инфаркта: диетолог назвала главный дефицитный элемент в рационе

Невидимый щит от рака и инфаркта: диетолог назвала главный дефицитный элемент в рационе

Челябинца задержали в Подмосковье по делу об обмане бойца СВО

Челябинца задержали в Подмосковье по делу об обмане бойца СВО

Количество земельных нарушений в Москве сократилось более чем в 4 раза

Количество земельных нарушений в Москве сократилось более чем в 4 раза

«Сила Сибири» обессилела: угольного гиганта пускают с молотка за ₽1,5 млрд

«Сила Сибири» обессилела: угольного гиганта пускают с молотка за ₽1,5 млрд

Влагозарядка для деревьев: агроном напомнил дачникам Подмосковья про осенний полив

Влагозарядка для деревьев: агроном напомнил дачникам Подмосковья про осенний полив

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Молодые депутаты и участники СВО: Брынцалов раскрыл, что изменилось в новом составе Мособлдумы

Молодые депутаты и участники СВО: Брынцалов раскрыл, что изменилось в новом составе Мособлдумы

Жители Подмосковья смогут принять участие в народном голосовании за финалистов премии «ШУМ»

Жители Подмосковья смогут принять участие в народном голосовании за финалистов премии «ШУМ»

Система теплоснабжения готова к запуску: власти Павлово-Посадского округа назвали даты подачи тепла

Система теплоснабжения готова к запуску: власти Павлово-Посадского округа назвали даты подачи тепла

Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

Ту-154 рухнул через пару минут после взлета в Приамурье

В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

Добавьте mosregtoday.ru в избранное