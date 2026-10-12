Цветочный вор против романтики: в Балашихе таксист утащил букет с капота чужого авто

В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи разгорелась уличная драма с детективным оттенком: местный таксист бесцеремонно забрал с капота чужого автомобиля роскошный букет, предназначенный для автоледи. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент похищения сюрприза, а жители в соцсетях уже потребовали от нарушителя публичных извинений и возмещения ущерба, пишет REGIONS .

Курьезный, но обидный случай произошел на улице Народного ополчения. Неизвестный поклонник решил ухаживать по-старинке и закрепил пышный букет под дворниками припаркованной во дворе иномарки. Однако до адресата романтический подарок так и не дошел.

На кадрах записи с камеры домофона, опубликованных в местном сообществе «Жел дор/Железнодорожный», видно, как мимо машины проезжает такси. Водитель приметил яркие цветы, припарковался поблизости, после чего хладнокровно забрал чужой подарок и уехал.

Поступок автомобилиста вызвал бурю эмоций в городских пабликах. Подписчики назвали произошедшее настоящим «преступлением против чувств», отметив, что в эпоху онлайн-общения подобные поступки ухажеров на вес золота, а таксист буквально своими руками разрушил чье-то признание в любви.

Впрочем, доводить дело до заявления в полицию горожане пока не спешат. Свидетели дерзкой кражи предложили мужчине решить вопрос без лишнего шума — вернуться на место, вернуть букет или лично купить новый для хозяйки машины, найти которую по номеру авто не составит труда.