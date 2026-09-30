BMW решила заменить часть руководителей искусственным интеллектом и сократить пятую часть должностей

BMW намерена сократить около пятой части руководящих должностей, используя искусственный интеллект для повышения эффективности и оптимизации расходов. При этом сокращения затронут не только менеджеров, но и сотрудников более низких уровней, сообщает Bloomberg.

В Германии уберут около 8 тысяч рабочих мест

В июле BMW достигла соглашения о сокращении офисных должностей в Германии. План предусматривает увольнение примерно 8 тыс. сотрудников, что соответствует около 5% общей численности персонала компании по всему миру.

В компании рассчитывают за счет изменений сделать структуру управления более гибкой. Использование ИИ должно помочь автоматизировать часть процессов и уменьшить потребность в отдельных управленческих функциях.

BMW присоединилась к мировому тренду

Автопроизводитель стал еще одной крупной компанией, которая связывает сокращение управленческого персонала с внедрением искусственного интеллекта. В числе примеров Bloomberg приводит United Parcel Service, сократившую 12 тыс. менеджеров, а также немецкую Lufthansa, которая планирует убрать 4 тыс. административных должностей к концу десятилетия.

При этом BMW пока избежала наиболее серьезных последствий спада китайского рынка, с которыми столкнулись некоторые конкуренты. Однако в июне компания предупредила инвесторов о снижении прибыли.

Продажи BMW в России снизились

На российском рынке ситуация для марки также остается сложной. За первые 8 месяцев года объем поставок автомобилей BMW сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительная часть относительно новых автомобилей BMW поступает в Россию через третьи страны. Более 40% машин возрастом до 3 лет з