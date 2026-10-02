Минздрав разработал проект нового порядка освидетельствования водителей

Министерство здравоохранения России разработало проект нового порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, документ предусматривает формирование медицинских заключений в электронном виде и направление уведомлений о необходимости прохождения обследования через портал «Госуслуги».

Проект разработан во исполнение федерального закона, принятого в 2025 году. Закон совершенствует подходы к медосвидетельствованию водителей, направлен на повышение безопасности дорожного движения и вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Согласно проекту, медицинские заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Затем сведения будут передаваться в МВД России. По желанию гражданина копия заключения может быть выдана ему на бумажном носителе.

Закон также устанавливает: если во время медосмотра или оказания медпомощи у водителя выявят признаки заболеваний, являющихся противопоказаниями или ограничениями к управлению транспортным средством, медицинская организация направит его на обследование или лечение. Если диагноз подтвердится, водителю в течение одного дня через Единый портал госуслуг направят электронное уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. По желанию гражданина копия уведомления также может быть выдана на бумаге.

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