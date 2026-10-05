В Мособлдуме раскрыли цифры демографического роста и меры поддержки семей в Подмосковье

Брынцалов: Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по числу многодетных

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Подмосковье укрепило свои позиции среди национальных лидеров по демографическим показателям: за последние пять лет количество многодетных семей в Московской области увеличилось на 40%. Как сообщил REGIONS спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, этот результат стал следствием планомерного расширения региональных выплат, льгот и социальных программ для родителей с детьми.

Согласно статистике, если пять лет назад в муниципалитетах Подмосковья проживало порядка 86 тыс. семей с тремя и более детьми, то сегодня их число достигло 120 тыс. Регион стабильно удерживается в первой пятерке субъектов РФ по этому направлению.

Ключевой задачей областные власти считают создание условий, при которых расширение семьи воспринимается родителями как осознанное и финансово защищенное решение. Одним из действенных стимулов стала единовременная выплата в размере ₽300 тыс., предусмотренная для молодых супругов (до 35 лет) при появлении на свет третьего либо последующего малыша. С момента запуска инициативы в 2025 году деньги зачислили уже более чем 4,8 тыс. семей, из которых почти 2 тыс. оформили выплату с начала текущего года.

Кроме прямых пособий, область внедряет компенсационные механизмы в сфере образования. Новая законодательная норма позволяет семьям, воспитывающим от четырех детей, возвращать 50% стоимости обучения ребенка в среднеспециальных учебных заведениях — колледжах и техникумах. Ожидается, что в начавшемся учебном году этой льготой воспользуются свыше тысячи подмосковных семей. По словам спикера парламента, дифференцированная система помощи доказывает свою востребованность на практике.

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