Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

Власти Ямальского района предупредили о недостоверной информации, которая распространяется в Сети об отравлении учащихся интерната в Яр-Сале. В администрации призвали жителей доверять только официальным источникам, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как пояснил заместитель начальника муниципального департамента образования Степан Икизли, инцидент произошел в четверг, 8 октября. Всех детей осмотрели, взяли необходимые анализы и провели исследования. По его словам, отравление исключено, а ситуация остается под контролем.

Состояние госпитализированных врачи оценивают как удовлетворительное, число пострадавших не растет.

В администрации также подчеркнули, что продукты, поступающие в интернат, имеют сертификаты и декларации качества, а организация питания соответствует санитарным требованиям. За ситуацией следят профильные структуры, включая Роспотребнадзор и медицинские учреждения.

В пресс-службе добавили, что сейчас проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока, а также отбор проб готовых блюд и сырья.