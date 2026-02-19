Прощай права после 65 лет: названы жесткие условия прохождения медкомиссии 2026

В 2026 году российских водителей ждут сюрпризы при прохождении медицинской комиссии. Правила получения заветной справки ужесточились, и пройти врачей «для галочки» теперь не получится. Все данные тщательно проверяют, а решения принимают на основе электронной истории болезней, пишет njcar.

Главное нововведение касается подхода к осмотру. Раньше доктор общался с пациентом и полагался только на результаты текущего приема. Сейчас ситуация иная. Медик еще до встречи с водителем видит в системе полную картину его здоровья: хронические недуги, давние обращения и курсы лечения. То есть вердикт выносят, опираясь на всю накопленную информацию, а не на сиюминутный разговор.

Сам процесс тоже усложнили. Все показатели анализов мгновенно уходят в общую базу. Если приборы зафиксировали отклонения, скрыть этот факт нельзя. Обязательными стали лабораторные исследования крови и мочи для многих категорий автомобилистов. Это помогает выявить скрытые недуги, мешающие безопасному вождению.

Ключевым этапом остается визит к психиатру и наркологу. Их заключение теперь имеет решающий вес. При малейших подозрениях специалист назначает дополнительные тесты, и оформление справки затягивается. Современные методы позволяют медикам распознать даже регулярное употребление спиртного, если раньше человек не состоял на учете.

Особое внимание уделили пожилым водителям, разменявшим седьмой десяток. Для них комиссия превращается в экзамен на профпригодность. Врачи смотрят не просто на наличие болезней, а оценивают скорость реакции, остроту памяти и четкость координации движений. Сам по себе возраст не приговор, но если тесты выявят нарушения, права могут ограничить на определенный срок.

Итоговый документ теперь существует только в цифровом виде. Бумажную справку больше не выдают. Электронная версия хранится в системе, и потерять ее невозможно. Без действующего заключения продлить удостоверение не выйдет — программа просто отклонит заявление.

Для шоферов-профессионалов требования жестче вдвойне. Если медосмотр просрочен, работодатель обязан отстранить человека от рейсов. В противном случае ответственность ляжет на компанию.