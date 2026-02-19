Птицы улетают из Ярославской области: что-то страшное происходит с фауной Ярославля

В России отметили День орнитолога. В честь профессионального праздника ученый из Ярославля Александр Русинов поделился наблюдениями за популяцией пернатых в регионе. Специалист возглавляет музей на факультете биологии и экологии местного университета, сообщает progorod76 .

По словам Александра Русинова, численность птиц подвержена естественным колебаниям. Спады всегда сменяются подъемами. Такая волнообразность в пределах нормы не вызывает тревоги. Однако резкие скачки в ту или иную сторону требуют тщательного анализа причин.

За последние 10 лет в области стало заметно больше крупных пернатых. Серебристая чайка, ранее редкая, теперь встречается повсеместно. Хищный орлан-белохвост также перестал быть редкостью и уверенно наращивает популяцию.

Не у всех видов дела идут так хорошо. Территорию региона покидают некоторые представители отряда воробьинообразных. Речь идет об овсянке-дубровнике и овсянке-ремезе. Эти птицы постепенно исчезают из местных лесов и полей.

Эксперт отметил двойственное влияние городов на пернатых. Для одних соседство с человеком губительно, и расширение мегаполисов им только вредит. Другие виды, наоборот, ищут защиты и пропитания рядом с людьми. К ним относятся синантропные птицы вроде серой вороны, галки, сизого голубя и кряквы. Утки сейчас живут в городе круглый год, а в парках обычным делом стали дрозды-рябинники и зяблики. Процесс заселения городов идет постепенно: сначала птицы осваивают парки и лесопарки, а затем перебираются во дворы.

Климатические изменения тоже вносят коррективы. Из-за потепления в регионе появились новые виды. Пока что погоныш-крошка и белощекая крачка встречаются единично, но у них есть шанс закрепиться. Уже полноценными жителями области стали большая белая цапля и большой баклан.

Иногда пернатые попадают в регион случайно. Например, сильный ветер может занести особь далеко от привычного ареала. Так однажды в Ярославской области заметили степного жаворонка, которому не место в лесной полосе. Ученые называют это сбоем навигации у птиц.