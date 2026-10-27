Иностранные туристы все чаще прилетают в Китай с пустыми чемоданами, чтобы увезти домой местную технику и одежду — новый тренд получил название «China Haul». По отчетам People’s Daily Online, в октябре 2026 года соцсети заполнили видео, на которых путешественники распаковывают горы коробок после поездок в Поднебесную.

Статистика подтверждает масштаб: в первом полугодии число иностранных туристов, оформивших возврат налога Tax Free при выезде из Китая, выросло на рекордные 366%. Этому способствовали расширенные программы безвизового транзита, интеграция международных карт в WeChat и Alipay и упрощение возврата НДС.

Вкусы туристов изменились: если раньше везли сувениры, то теперь главные хиты — передовая электроника, экшн-камеры, ИИ-очки и одежда локальных премиальных брендов. Эксперт по странам Юго-Восточной Азии Сергей Новиков отметил, что для россиян тренд сверхактуален: по объемам трат в Китае они уступают разве что европейцам с гигантскими чеками Tax Free. Он выделил четыре категории покупок: смартфоны и «умная» электроника новых брендов (Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo), локальные бренды одежды и спортивная экипировка (Li-Ning, Anta, Bosideng, JNBY), а также жемчуг, элитный чай и средства традиционной медицины. Разница в цене с Россией составляет от 20% до 35%.

Новиков напомнил о правилах российской таможни. Беспошлинно самолетом можно ввезти товаров на сумму до €10 000 и весом до 50 кг на человека; при превышении хотя бы на 100 граммов или €1 придется заплатить пошлину 30% от стоимости, но не менее €4 за каждый лишний килограмм. Нужно сохранять чеки: без них таможенник оценит товар по внутренней базе, и оценка будет не в пользу туриста. Важно избегать признаков коммерческой партии — три одинаковых новых смартфона или десять идентичных футболок могут признать товаром для перепродажи и конфисковать до суда. Поэтому эксперт советует снимать бирки и упаковки, активировать гаджеты, а коробки выбрасывать в Китае. Беспошлинно можно ввезти до 3 литров алкоголя на совершеннолетнего. Без разрешений запрещено везти квадрокоптеры тяжелее 250 граммов и скрытые камеры, замаскированные под бытовые предметы, — за это в РФ предусмотрена уголовная ответственность.