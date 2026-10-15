Пустеющие храмы и лжепророки: потеря интереса к духовной жизни ведет к концу света

Священник Николай: пустеющие храмы и лжепророки стали сигналом к концу света

Общество

Бедствия, настигшие человечество в последние годы, а также глубокий духовный кризис общества являются прямыми знамениями Апокалипсиса, предсказанными в Священном Писании. Священник отец Николай подробно разобрал три ключевых тревожных сигнала: аномальное увеличение числа природных катастроф, охлаждение веры среди молодежи и массовое появление лжепророков. О том, почему мрачные пророчества призваны не напугать, а пробудить духовную бдительность, информирует ИА ЕЛЬ.

Природные катастрофы и катаклизмы: исполнения пророчеств Христа

Первым явным признаком приближения конца света священнослужитель называет резкий рост числа и интенсивности крупных природных бедствий по всему миру.

Аномальные наводнения, лесные пожары и разрушительные землетрясения, происходящие с небывалой частотой, не являются простыми случайностями. Отец Николай напомнил Евангельские слова о том, что перед концом времен людей ждут «глады, моры и землетрясения по местам».

Охлаждение веры и размытие греха: духовный кризис молодежи

Вторым знамением выступает стремительная утрата интереса к духовной жизни, особенно заметная среди подрастающего поколения.

Храмы опустели, а базовые нравственные ориентиры оказались искажены: классические грехи перестают восприниматься обществом как нарушение духовных законов. Беззаконие превратилось в повседневную норму, а искренняя любовь к ближнему стала огромной редкостью.

Эпидемия лжепророков: как сохранить веру и духовную бдительность

Третьим опасным сигналом стало массовое появление сомнительных духовных наставников в социальных сетях и реальной жизни.

Искажая истинное учение Церкви, лжепророки вводят людей в заблуждение. При этом отец Николай подчеркивает, что напоминания о конце света направлены не на сеяние паники, а на призыв к верующим сохранять духовную трезвость, регулярно молиться и строго жить по заповедям.

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