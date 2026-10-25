Диетолог назвала правила питания для сохранения здоровья после 50 лет

Сбалансированный рацион и соблюдение режима питания помогают поддерживать здоровье после 50 лет. Основные принципы питания для долголетия в беседе с « Лентой.ру » раскрыла диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, с возрастом организму требуется меньше энергии, поэтому важно следить за калорийностью меню. Сократить ее врач рекомендовала за счет уменьшения количества рафинированных углеводов, мучных изделий и избытка животных жиров. Переедание, отметила она, повышает риск ожирения, диабета и осложнений хронических заболеваний.

Основой рациона Дианова назвала продукты, богатые клетчаткой: овощи, зелень, фрукты, ягоды и сухофрукты. Также она посоветовала включать в меню ферментированные продукты, полезные для микробиома кишечника.

Еще одна рекомендация — соблюдать «правило тарелки»: половину должны занимать овощи и зелень, четверть — источники белка, а оставшуюся часть — сложные углеводы. Кроме того, врач подчеркнула важность регулярного режима питания, который помогает снизить риск запоров и нарушений оттока желчи.

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