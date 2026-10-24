В Москве прошел IV Съезд региональных министров экономики с акцентом на инвестрост Тульской области

В Москве состоялся IV Съезд региональных министров экономического развития, в котором приняли участие представители всех 89 субъектов России. Главными темами стали привлечение инвестиций, поддержка бизнеса, развитие инфраструктуры и поиск новых источников экономического роста. Об этом говорили на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва».

Для Тульской области эти вопросы имеют практическое значение, поскольку развитие региональной экономики связано с привлечением инвесторов, запуском новых проектов и созданием условий для работы предприятий.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что для запуска нового инвестиционного цикла регионам необходимо сосредоточиться на приоритетных отраслях, эффективнее использовать инструменты государственной поддержки, улучшать деловой климат и создавать инфраструктуру под конкретные проекты.

На съезде также обсуждались модернизация инфраструктуры, повышение производительности труда, условия ведения бизнеса и сбалансированность региональных бюджетов. Участники рассматривали, как согласовать действия федеральных ведомств и региональных властей при реализации экономической политики.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин отметил, что предложения регионов учитываются при подготовке законодательства. По его словам, федеральные власти уделяют внимание поиску новых направлений развития с учетом особенностей и возможностей каждой территории.

Отдельно Говырин остановился на необходимости тесного взаимодействия Госдумы, Минэкономразвития и региональных команд. Он подчеркнул, что субъекты России могут выносить на федеральный уровень проблемы, которые мешают развитию местной экономики, в том числе избыточные административные процедуры и контрольно-надзорные ограничения.

По словам депутата, Комитет Госдумы по экономической политике готов совместно с профильными ведомствами и регионами разбирать такие вопросы и искать законодательные решения, которые помогут создать более комфортные условия для бизнеса.

Участники съезда обсудили не только общие направления экономической политики, но и инструменты, которые позволяют запускать инвестиционные проекты на местах. Среди ключевых задач обозначили развитие новых отраслей, повышение темпов экономического роста и укрепление взаимодействия между федеральной властью и регионами.

Конкретные решения по отдельным субъектам на съезде не перечислялись. Однако обозначенные направления могут быть актуальны и для Тульской области при работе над привлечением инвестиций, поддержкой предприятий и устранением административных препятствий для реализации новых проектов.