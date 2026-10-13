Запрещено терять выплаты: при каких условиях вдова или вдовец получат пенсию по потере кормильца

Переживший супруг вправе претендовать на оформление пенсии по потере кормильца умершего мужа или жены при соблюдении ряда нормативных условий. По словам юриста Михаила Салкина, главным основанием для назначения социальной выплаты является официальный брак, а также подтверждение нетрудоспособности вдовы или вдовца и их нахождения на иждивении ушедшего из жизни супруга. В 2026 году возрастной порог для признания нетрудоспособности установлен на уровне 59 лет для женщин и 64 лет для мужчин. Об этом со ссылкой на эксперта информирует интернет-издание NEWS.ru.

Условия признания нетрудоспособности и финансовой зависимости

Ключевым критерием для оформления выплат умершего супруга выступает потеря официального источника средств к существованию. Статус нетрудоспособности присваивается гражданам на основании установленной группы инвалидности либо по факту достижения пенсионного возраста, который в 2026 году составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

При этом факт иждивения подразумевает, что помощь от умершего супруга являлась постоянным и основным источником дохода для овдовевшего гражданина.

Льготные категории и уход за несовершеннолетними детьми

Законодательство предусматривает исключения, при которых пенсия назначается без обязательного соблюдения возрастного ценза. Право на получение ежемесячных выплат получает неработающий супруг любого возраста, если он осуществляет постоянный уход за ребенком, братом или сестрой умершего кормильца, не достигшими 14-летнего возраста.

В таких обстоятельствах отсутствие собственного трудового дохода компенсируется государственным пенсионным обеспечением.

Особый порядок выплат для семей погибших военнослужащих

Для вдов и вдовцов военнослужащих действуют специальные нормы государственного пенсионного обеспечения. Если военнослужащий погиб или скончался в результате военной травмы, полученной при исполнении обязанностей, переживший супруг получает право на одновременное получение двух пенсий.

В данном случае гражданину параллельно начисляются пенсия по потере кормильца и собственная страховая или социальная пенсия по старости.