Губительная химия: почему марганцовка и хлор убивают плодородную почву на даче

После сбора урожая дачникам нельзя просто закрыть теплицу до весны, поскольку в растительных остатках зимуют опасные возбудители болезней и вредители. Однако это вовсе не значит, что осенью нужно полностью менять всю землю на участке или заливать грядки агрессивной химией. Известный садовод Алевтина Ромашова подробно рассказала, когда действительно требуется замена грунта, почему профилактический пролив марганцовкой губит полезную микрофлору и как правильно подготовить конструкцию теплицы к заморозкам. Об этом информирует сетевое издание REGIONS .

Уборка урожая и обновление почвы: когда нужна замена грунта?

Первым этапом осенних работ становится полная очистка грядок от ботвы томатов, огурцов, сорняков, опавших листьев и подвязок. После этого землю необходимо тщательно разрыхлить для улучшения доступа воздуха и влаги.

Полностью менять грунт каждый год нет никакой необходимости: если летом культуры не болели, достаточно ограничиться уборкой и внесением зрелого компоста для восполнения органики. Замена верхнего слоя почвы требуется лишь тогда, когда растения страдают от одних и тех же инфекций несколько сезонов подряд.

Опасность химии: почему нельзя бесконтрольно проливать грядки марганцовкой?

Многие садоводы совершают грубую ошибку, устраивая сплошную профилактическую дезинфекцию земли хлорсодержащими препаратами или марганцовкой.

Эксперт предупреждает: подобные растворы уничтожают не только патогены, но и всю полезную почвенную микрофлору, напрочь нарушая естественный баланс земли. Спецсредствами почву разрешено обрабатывать только в том случае, если точно диагностирована конкретная болезнь растений.

Мытье каркаса и проверка креплений: как защитить конструкцию от плесени?

Не менее важно уделить внимание самой теплице, очистив поликарбонат и каркас от зеленого налета, пыли и спор грибков, которые скапливаются в углах и стыках.

При мытье поверхностей категорически запрещено использовать абразивные губки и агрессивную химию, царапающие пластик. Перед наступлением морозов садоводу также необходимо проверить исправность дверей и форточек, убрать емкости с водой и лишний инвентарь.