Минус 5000 юаней с машины: как урезание НДС в Китае поднимет цены в РФ

Китайские электромобили и подзаряжаемые гибриды подорожают на зарубежных рынках из-за решения Министерства финансов КНР урезать компенсацию НДС при экспорте с 13% до 9%. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года и затронут легковые авто, гибриды, электроавтобусы и тракторы, при этом для ДВС-машин правила останутся прежними. Рост затрат гигантов уровня BYD составит около 5 тыс. юаней (₽62,6 тыс.) за автомобиль, а часть расходов бренды переложат на импортеров. Об этом информирует журнал «За рулем».