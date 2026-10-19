Минус 5000 юаней с машины: как урезание НДС в Китае поднимет цены в РФ
РГ: урезание НДС в Китае заставит поднять цены на китайские машины
Китайские электромобили и подзаряжаемые гибриды подорожают на зарубежных рынках из-за решения Министерства финансов КНР урезать компенсацию НДС при экспорте с 13% до 9%. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года и затронут легковые авто, гибриды, электроавтобусы и тракторы, при этом для ДВС-машин правила останутся прежними. Рост затрат гигантов уровня BYD составит около 5 тыс. юаней (₽62,6 тыс.) за автомобиль, а часть расходов бренды переложат на импортеров. Об этом информирует журнал «За рулем».
Ключевые факты и последствия налоговой реформы КНР
- Суть реформы: Минфин Китая сокращает возврат НДС экспортерам экологичного автотранспорта с 13% до 9% с 1 апреля 2027 года.
- Масштаб экспортного бума: за январь — сентябрь 2026 года экспорт электромобилей и гибридов из КНР вырос на 130%, превысив 4 млн единиц.
- Потери автопроизводителей: прямой убыток BYD составит порядка 5 тыс. юаней (~₽62,6 тыс.) на каждый отправленный за границу автомобиль.
- Группа риска: сильнее всего пострадают независимые автотрейдеры и «параллельные» импортеры из-за урезания маржи и жестких ограничений альтернативных схем.