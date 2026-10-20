Без тепла перед заморозками: 18 домов и соцобъекты Барнаула попали под отключение

В Барнауле в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 1000 мм. В результате коммунальной аварии ограничено теплоснабжение 18 многоквартирных жилых домов, школы и детского сада. Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) локализовали выход воды и переключают теплосеть для ликвидации повреждения. Ситуацию усугубляет надвигающееся похолодание и штормовой ветер. Об этом сообщает Life.