Без тепла перед заморозками: 18 домов и соцобъекты Барнаула попали под отключение

В Барнауле 18 домов и два соцобъекта остались без тепла из-за аварии

Общество

В Барнауле в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 1000 мм. В результате коммунальной аварии ограничено теплоснабжение 18 многоквартирных жилых домов, школы и детского сада. Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) локализовали выход воды и переключают теплосеть для ликвидации повреждения. Ситуацию усугубляет надвигающееся похолодание и штормовой ветер. Об этом сообщает Life.

Технические параметры и обстановка на месте ЧП

  • Локация происшествия: Индустриальный район Барнаула, пересечение ул. Попова и Павловского тракта.
  • Характеристика объекта: магистральный трубопровод диаметром 1000 мм.
  • Время фиксации: 20 октября 2026 года, 05:50 по местному времени.
  • Масштаб отключений: 18 многоэтажных жилых домов, 1 школа, 1 детский сад.
  • Текущий статус работ: излив воды на проезжую часть остановлен, специалисты СГК проводят переключение сетей для проведения ремонтных работ.
  • Метеоусловия: Алтайский гидрометцентр прогнозирует порывы ветра до 17–22 м/с, мокрый снег с дождем и вечернее снижение температуры ниже +8…+10 °C.

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