Без тепла перед заморозками: 18 домов и соцобъекты Барнаула попали под отключение
В Барнауле 18 домов и два соцобъекта остались без тепла из-за аварии
В Барнауле в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 1000 мм. В результате коммунальной аварии ограничено теплоснабжение 18 многоквартирных жилых домов, школы и детского сада. Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) локализовали выход воды и переключают теплосеть для ликвидации повреждения. Ситуацию усугубляет надвигающееся похолодание и штормовой ветер. Об этом сообщает Life.
Технические параметры и обстановка на месте ЧП
- Локация происшествия: Индустриальный район Барнаула, пересечение ул. Попова и Павловского тракта.
- Характеристика объекта: магистральный трубопровод диаметром 1000 мм.
- Время фиксации: 20 октября 2026 года, 05:50 по местному времени.
- Масштаб отключений: 18 многоэтажных жилых домов, 1 школа, 1 детский сад.
- Текущий статус работ: излив воды на проезжую часть остановлен, специалисты СГК проводят переключение сетей для проведения ремонтных работ.
- Метеоусловия: Алтайский гидрометцентр прогнозирует порывы ветра до 17–22 м/с, мокрый снег с дождем и вечернее снижение температуры ниже +8…+10 °C.