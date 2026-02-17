Роскошь для уважаемых водителей: названы новые цены на Lexus LX в России

В РФ поступили первые партии обновленного рамного внедорожника Lexus LX, ориентированного на премиальную аудиторию. Модель 2026 года сохранила фирменные черты: высокий уровень комфорта, современное оснащение и проверенную временем конструкцию на раме, пишет ufocar.

Минимальная цена на японский внедорожник зафиксирована в Брянске. Там версию F Sport с бензиновым двигателем мощностью 415 лошадиных сил оценили в 18,25 миллиона рублей. В столичных автосалонах аналогичное исполнение обойдется дороже — примерно в 18,8 миллиона рублей. Комплектация F Sport выделяется агрессивным обвесом, оригинальной решеткой радиатора, спортивным декором интерьера и модернизированной подвеской.

Самым бюджетным вариантом на данный момент выступает дизельная модификация LX500d. Под капотом у нее установлен 3,4-литровый агрегат V6, развивающий 299 лошадиных сил. Стоимость такого автомобиля стартует от 17 миллионов рублей. Покупатели выбирают эту версию за выдающийся крутящий момент и экономичность, что критически важно для крупного внедорожника.

Ценовой диапазон на остальные модификации, поставляемые под заказ, простирается до 21,1 миллиона рублей. Верхнюю строчку занимает гибрид Lexus LX 700h. Суммарная отдача силовой установки на базе того же 3,4-литрового V6 достигает 457 лошадиных сил. Такая версия обещает динамичный разгон при сниженном расходе топлива и оснащается расширенным перечнем электронных помощников.

Напомним, актуальное поколение LX базируется на платформе GA-F с несущей рамой. Штатно устанавливаются полный привод, адаптивная подвеска и комплекс безопасности Lexus Safety System+. Внутри установлена цифровая панель приборов, большой экран мультимедиа, премиальная акустика и широкие возможности индивидуализации салона.