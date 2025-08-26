Российским товарам отведут лучшее место

С 1 марта 2026 года в российских магазинах может заработать закон о «национальной полке». Он обяжет торговые сети выделять лучшее место на полках для отечественных непродовольственных товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Минпромторг России опубликовал законопроект, который вводит квоты на выкладку российских товаров. Согласно документу, торгующие сети обязаны будут размещать национальные товары на самой выгодной высоте — от 80 до 160 сантиметров от пола. Это так называемая «зона прямого доступа», куда покупатель смотрит в первую очередь.

Конкретный перечень товарных групп и минимальную долю полочного пространства для отечественной продукции установит правительство. Для мотивации ритейлеров предусмотрен специальный знак отличия «Флагман российской торговли», который будут присваивать самым активным участникам программы. Законопроект направлен на стимулирование спроса на российские товары и поддержку отечественных производителей.

