Жители Приморья отказываются платить 3 тыс. руб. за иностранные сладости

Жительницы Приморского края посетили местный магазин и были удивлены ценами на известные в России сладости с иностранными названиями, сообщил vostokmedia.com.

Издание опубликовало фото, на котором изображен ассортимент магазина. Шоколадный батончик небольшого размера в павильончике импортных сладостей в торговом центре краевой столицы стоит около 500 руб. 310-граммовая упаковка шоколадных разноцветных драже обходится почти в 3 тыс. руб. Местная жительница высказала мнение, что стоимость сладостей настолько высокая из-за введенных санкций. Девушка не представляет, чтобы кто-то из жителей потратил столько денег ради сладостей.

«Те, кто покупает подобные изыски, наверняка бывают в тех странах, где все это стоит в разы дешевле. Я понимаю, когда доплачивают за вкусовые качества, но конкретно в этих товарах, на мой взгляд, нет ничего примечательного», — отметила приморчанка.

По информации издания, вторая горожанка заявила, что российские шоколадные изделия не уступают вкусовым качествам иностранных. Их цена более приемлемая для граждан. Приморчанка рассказала, что когда приезжает в Китай, то местные жители часто просят угостить их рулетом. Он изготавливается в РФ. На упаковке изображены китайские иероглифы. Вкусом напоминает зеленый чай. Главный ингредиент — матча. Русскоговорящие китайцы просили привозить им российские шоколадки.

