Сервант вместо багажника: главный признак отличия кузова LC70 от конкурентов

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Autonews: владелец 40-летнего Toyota LC70 назвал цены на редкие детали

Общество

Несмотря на 40-летний возраст модельной линейки Land Cruiser 70, внедорожник продолжает производиться и сохраняет статус утилитарной легенды. Владелец редкого трехдверного Light Land Cruiser 1986 года выпуска с реальным пробегом 108 тыс. км рассказал utonews о специфике эксплуатации «капсулы времени». Из-за дефицита оригинальных комплектующих замена хромированного бампера обойдется в 100 тыс. рублей, а комплект резины — в 130 тыс. рублей, хотя базовое ТО обходится всего в 15 тыс. рублей.

Технические характеристики и стоимость владения

  • Параметры экземпляра: трехдверный Light Land Cruiser (1986 г. в.), приобретен на японском аукционе в 2015 году за 1,9 млн рублей в заводском стоке с оригинальной лебедкой. Пробег — 108 тыс. км.
  • Силовой агрегат: 2,5-литровый турбодизель (86 л. с.) в связке с МКПП и жестко подключаемым полным приводом. Расход топлива — около 13 л/100 км.
  • Цены на редкие запчасти и расходники:
    • Хромированный бампер под заказ из Японии — ~100 000 руб.
    • Комплект внедорожной резины BF Goodrich — 130 000 руб.
    • Контрактный 2,5-литровый дизельный мотор — ~150 000 руб.
    • Регулярное ТО (замена масел, фильтров) — ~15 000 руб.
  • Рыночная стоимость: варианты LC70 в России оцениваются от 500 тыс. рублей за сильно изношенные машины до 3 млн рублей за экземпляры в хорошем состоянии.

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