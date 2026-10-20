Сервант вместо багажника: главный признак отличия кузова LC70 от конкурентов
Autonews: владелец 40-летнего Toyota LC70 назвал цены на редкие детали
Несмотря на 40-летний возраст модельной линейки Land Cruiser 70, внедорожник продолжает производиться и сохраняет статус утилитарной легенды. Владелец редкого трехдверного Light Land Cruiser 1986 года выпуска с реальным пробегом 108 тыс. км рассказал utonews о специфике эксплуатации «капсулы времени». Из-за дефицита оригинальных комплектующих замена хромированного бампера обойдется в 100 тыс. рублей, а комплект резины — в 130 тыс. рублей, хотя базовое ТО обходится всего в 15 тыс. рублей.
Технические характеристики и стоимость владения
- Параметры экземпляра: трехдверный Light Land Cruiser (1986 г. в.), приобретен на японском аукционе в 2015 году за 1,9 млн рублей в заводском стоке с оригинальной лебедкой. Пробег — 108 тыс. км.
- Силовой агрегат: 2,5-литровый турбодизель (86 л. с.) в связке с МКПП и жестко подключаемым полным приводом. Расход топлива — около 13 л/100 км.
- Цены на редкие запчасти и расходники:
- Хромированный бампер под заказ из Японии — ~100 000 руб.
- Комплект внедорожной резины BF Goodrich — 130 000 руб.
- Контрактный 2,5-литровый дизельный мотор — ~150 000 руб.
- Регулярное ТО (замена масел, фильтров) — ~15 000 руб.
- Рыночная стоимость: варианты LC70 в России оцениваются от 500 тыс. рублей за сильно изношенные машины до 3 млн рублей за экземпляры в хорошем состоянии.