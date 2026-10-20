Сервант вместо багажника: главный признак отличия кузова LC70 от конкурентов

Несмотря на 40-летний возраст модельной линейки Land Cruiser 70, внедорожник продолжает производиться и сохраняет статус утилитарной легенды. Владелец редкого трехдверного Light Land Cruiser 1986 года выпуска с реальным пробегом 108 тыс. км рассказал utonews о специфике эксплуатации «капсулы времени». Из-за дефицита оригинальных комплектующих замена хромированного бампера обойдется в 100 тыс. рублей, а комплект резины — в 130 тыс. рублей, хотя базовое ТО обходится всего в 15 тыс. рублей.