Пуховик сбился после стирки: как правильно расправить и высушить наполнитель

После стирки утеплитель в пуховике может собраться в плотные комки. Это не всегда означает, что вещь испорчена: причиной может быть оставшаяся внутри влага или неправильно подобранный способ сушки. Специалист по химчистке изделий Сергей Туркин рассказал изданию «Подмосковье сегодня», как восстановить пуховик и каких ошибок при сушке лучше избегать.

Что делать, если наполнитель сбился?

Прежде всего нужно определить, какой утеплитель находится внутри. У натурального пуха и пера комки после стирки не обязательно говорят о повреждении изделия. Нередко причина в том, что наполнитель еще не просох: снаружи куртка может казаться сухой, тогда как внутри сохраняется влага.

Если после стирки внутри осталось моющее средство, может потребоваться дополнительное полоскание с последующей правильной сушкой. При этом повторно мочить куртку только из-за сбившегося пуха требуется не всегда.

С синтетическим утеплителем ситуация может быть другой. Если он представляет собой цельное полотно, уплотнения и пустые участки могут говорить о его смещении, нарушении крепления или повреждении. Иногда такой материал удается расправить, но разрушенный утеплитель одной сушкой восстановить невозможно.

Как правильно сушить пуховик?

Главное при уходе за пуховиком — тщательно выполоскать моющее средство и полностью высушить наполнитель.

При наличии сушильной машины необходимо ориентироваться на рекомендации производителя. Если барабанная сушка разрешена, нужно выбрать соответствующий режим. Вращение барабана помогает разрыхлять пух, однако во время процесса куртку все равно стоит проверять и при необходимости аккуратно расправлять оставшиеся комки.

Если сушильной машины нет, изделие следует оставить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Важно обеспечить доступ воздуха со всех сторон, периодически переворачивать куртку, осторожно встряхивать ее и распределять наполнитель по секциям.

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«Вентилятор может улучшить циркуляцию воздуха, но не заменяет расправление наполнителя и проверку его полного высыхания», — пояснил специалист.

Почему нельзя сушить на батарее?

Класть пуховик непосредственно на батарею или полотенцесушитель специалист не рекомендует. Прямой контакт с горячей поверхностью может повредить ткань, покрытия, клеевые элементы и отделку. Кроме того, такой способ не обеспечивает равномерного высыхания наполнителя.

Не стоит сушить куртку и вплотную к обогревателю или под направленной струей горячего воздуха. Для правильной сушки важнее хорошая циркуляция воздуха, чем интенсивный нагрев.

Как выбрать средство и режим стирки?

Перед стиркой необходимо изучить маркировку на ярлыке: не каждую утепленную куртку разрешено стирать дома.

Если стирка допустима, следует использовать подходящее жидкое средство, а для натурального пуха — состав, предназначенный именно для пуховых изделий. Важны также правильная дозировка и тщательное полоскание.

«Само по себе слово „жидкое“ не гарантирует, что средство подходит для конкретной вещи», — подчеркнул Сергей Туркин.

Температуру, режим стирки и отжим необходимо выбирать в соответствии с рекомендациями производителя. Единого режима для всей верхней одежды нет: важно учитывать не только наполнитель, но и материал верха, подкладку, покрытия, клеевые элементы и декор.