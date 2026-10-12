Один работает за четверых: почему в Киеве стали чаще пропадать вода и электричество

В Киеве участились перебои с водоснабжением на фоне нехватки сотрудников «Киевводоканала» и проблем с электрооборудованием. Один работник предприятия вынужден выполнять обязанности нескольких специалистов, заявил заместитель генерального директора компании Сергей Горкуценко, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Оборудование не выдерживает скачков напряжения

По словам Горкуценко, проблема заключается не только в отключениях электричества, но и в сильных колебаниях напряжения. Электрическая инфраструктура водоканала, значительная часть которой относится к 1970-м годам, не всегда выдерживает такие нагрузки и выходит из строя.

Оставшимся на предприятии электрикам приходится вручную переключать оборудование, однако из-за нехватки специалистов они не всегда успевают оперативно справляться с возникающими проблемами. Это, по оценке представителя компании, отражается на стабильности подачи воды.

За четыре года предприятие потеряло 40% персонала

Горкуценко сообщил, что за последние четыре года штат «Киевводоканала» сократился на 40%. Среди причин он назвал замороженные тарифы и увольнение сотрудников, а также ограничения, связанные с резервированием работников от военной службы.

По его словам, два года назад уровень резервирования повысили до 75%, однако это не позволило вернуть уже ушедших специалистов. В результате нагрузка на оставшихся работников существенно выросла.

В Киеве продолжаются перебои с электричеством

В украинской столице уже несколько дней наблюдаются серьезные нарушения электроснабжения. Помимо плановых ограничений, в городе неоднократно вводили аварийные отключения.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что столица перешла в режим выживания, и рекомендовал жителям рассмотреть возможность выезда из города на зимний период. Проблемы с электричеством осложняют работу коммунальной инфраструктуры, включая системы водоснабжения.