Вся елка в гирляндах: в Люберцах креативные жители объявили досрочный Новый год

Общество

Фото: [REGIONS]

До Нового года еще 79 дней, но жители одного из многоквартирных домов на улице Камова в Люберцах решили не ждать зимы и полностью нарядили праздничную елку во дворе. Видео с необычной локацией мгновенно разлетелось по местным соцсетям, сообщает REGIONS.

На кадрах видно, что главный символ зимних праздников красуется в ухоженном летне-осеннем палисаднике. Хвойное дерево, вписавшееся между декоративными аистами и миниатюрной мельницей, украсили сверкающей гирляндой и фигуркой белого голубя.

Появление новогодней атрибутики в середине октября вызвало удивление у большинства пользователей Сети. Впрочем, некоторые горожане в комментариях отметили, что для многих это обычная практика. Один из местных жителей признался, что его соседи и вовсе не снимают праздничный декор круглый год: цветные шарики на входной двери висят с прошлого года.

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Люберцы

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