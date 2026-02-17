Сладкий десерт с икрой: странного производителя мороженого из Карелии оштрафовали

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора оштрафовало карельское предприятие за нарушения в производстве мороженого с икрой ряпушки. Проверка выявила ряд несоответствий в документации и составе продукта, пишет ТАСС.

В ходе анализа ветеринарных сопроводительных документов специалисты установили, что при изготовлении лакомства использовалась икра, чей срок годности истекал раньше, чем у самого мороженого. Согласно данным проверки, икра ряпушки была пригодна до 27 ноября 2025 года, в то время как произведенный из нее десерт маркировали сроком хранения до 19 декабря 2025 года.

Аналогичное несоответствие обнаружилось и с другими видами сырья. В производстве иного мороженого применялись креветки, икра морских ежей и ламинария с подобными нарушениями сроков годности.

Лабораторные исследования усугубили положение производителя. В отобранных пробах мороженого с икрой ряпушки нашли сорбиновую кислоту. Информация о наличии данного консерванта отсутствовала на этикетке продукции.

В итоге предприятию назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, контролирующее ведомство выдало предписание внедрить программу производственного контроля по системе ХАССП, а также представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.