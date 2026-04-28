«Службы дойдут до всех!»: три округа Подмосковья борются с последствиями снежного урагана

Коммунальные и дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы: аварийные бригады занимаются восстановлением энергоснабжения, расчисткой дорог от мокрого снега и вывозом поваленных деревьев.

В ночь на 27 апреля 2026 года на Подмосковье обрушился мощный циклон, принесший рекордный для конца апреля снегопад и штормовой ветер. Стихия привела к падению более 1200 деревьев, повреждению сотен автомобилей и временным отключениям электричества в ряде муниципалитетов.

Домодедово: борьба с поваленными деревьями и завалами на дорогах

Из-за резкого ухудшения погодных условий, которые обрушились на Московскую область в ночь на 27 апреля, на всей территории Домодедово зафиксировано огромное количество поваленных деревьев. Причиной стал сильный ветер в сочетании с обильным снегопадом. Начиная со вчерашнего дня аварийные бригады функционируют в усиленном режиме. Специалисты занимаются распиловкой и вывозом упавших стволов, а также расчищают проезжие части и тротуары от образовавшихся завалов.

В отдельных дворах и парковых зонах последствия разгула стихии пока устранены не полностью. Тем не менее в местной администрации заверили, что все службы обязательно доберутся до каждого проблемного участка. Работы будут продолжаться до тех пор, пока не удастся полностью ликвидировать последствия непогоды, сообщается в телеграм-канале администрации городского округа Домодедово.

Сергиев Посад: с последствиями урагана в округе борются 54 единицы спецтехники

В Сергиевом Посаде также ликвидируют последствия обильного снегопада и шквалистого ветра. Для расчистки городских магистралей и внутриквартальных проездов была мобилизована техника в количестве 54 единиц. Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила в своем телеграм-канале, что стихия продолжает проверять местные службы на готовность к внештатным ситуациям.

Параллельно с дорожными рабочими на территории округа развернули работу подразделения МЧС. Задействовано 11 машин и 35 сотрудников личного состава. Восстановлением подачи электричества занимаются бригады компании «Россети». К этим работам привлечено 18 бригад общей численностью 54 человека. Глава округа подчеркнула, что, несмотря на все усилия, ряд населенных пунктов все еще обесточены. Однако за последний час энергоснабжение удалось вернуть в деревни Старожелтиково, Новожелтиково и Толстоухово. По словам Ерохановой, все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности и оперативно отреагируют на любые возможные чрезвычайные ситуации.

Солнечногорск: для восстановления электроснабжения задействованы 10 бригад и 45 специалистов

В Солнечногорске для возобновления подачи электричества были мобилизованы 10 аварийных бригад и 45 профильных специалистов. Ликвидация последствий обильного снегопада велась без перерыва на ночь. Глава городского округа Константин Михальков в своем телеграм-канале рассказал, что по данным на 21:00 27 апреля отключение электроэнергии затронуло тридцать населенных пунктов и тридцать одно СНТ. Кроме того, временно приостановили работу три котельных и один водозаборный узел. При этом социальные объекты и канализационно-насосные станции функционируют в штатном режиме.

Михальков отметил, что ремонтные бригады оперативно устраняют ущерб, нанесенный непогодой, и возвращают потребителей в сеть. Однако из-за продолжающегося мокрого снега и усиления ветра глава округа не исключил новых обрывов линий электропередачи и повторных отключений.

Ранее сообщалось о том, что снегопад привел к резкому повышению спроса на такси в Подмосковье.