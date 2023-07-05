Строительство почти двадцати поднадзорных Главгосстройнадзору Подмосковья объектов возобновили с начала года

Возведение 16 объектов, расположенных в 10 городских подмосковных округах, было возобновлено с начала года. Соответствующие уведомления получил областной Главгосстройнадзор.

В качестве примера в ведомстве привели шестой корпус жилого дома №15 в микрорайоне Восточный в Звенигороде. В Красногорске также продолжили первую очередь строительства 15-этажного жилого дома в 3-м микрорайоне, который будет состоять из двух секций.

Отметим, что возведение этих и других объектов приостановили по правилам консервации объекта капитального строительства, которые перечислены в постановлении российского Правительства.